وفد من الكنيسة يهدي محافظ الغربية مصحفًا في لقاء يجسد الوحدة الوطنية

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم، وفدًا رفيع المستوى من الكنيسة الكاثوليكية بالمحافظة، وذلك في إطار تعزيز أواصر المحبة والتعاون بين أبناء الشعب المصري بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم الدينية.

ضم الوفد عددًا من قيادات الكنيسة الكاثوليكية بالغربية، وعلى رأسهم الاب صموئيل جرجس راعي كنيسه القديس بطرس والقديسة حنه بطنطا، الأخت ميرفت غبريال مديره مدرسه نوتردام طنطا،الأخت ساميه فاروق راهبات نوتردام،و فادي عادل ممثل العلاقات العامة بالكنيسه الكاثوليكيه بالغربيه، جوزيف فكهاني وكيل كنيسه الروم الكاثوليك بطنطا .

تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين المحافظة والكنيسة لتعزيز جهود التنمية والمشاركة المجتمعية. كما تم التطرق إلى أهمية نشر قيم التسامح وقبول الآخر، بما يعزز استقرار المجتمع وتماسكه.

وفي بادرة رمزية تعكس روح المحبة والتقدير، قام وفد الكنيسة بإهداء محافظ الغربية نسخة من المصحف الشريف، كإشارة إلى الاحترام المتبادل بين الأديان، وترسيخًا لمبادئ الوحدة الوطنية التي تتسم بها مصر على مر العصور.

من جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تلعبه الكنيسة الكاثوليكية في دعم الجهود التنموية بالمحافظة، ومؤكدًا أن محافظة الغربية تعد نموذجًا للتعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين. كما أكد على أهمية العمل المشترك بين الجميع من أجل رفعة الوطن وخدمة المواطنين.

اختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والديني لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوحدة الوطنية.