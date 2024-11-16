مصرع شاب إثر حادث قطار مروع بالحوامدية

حوادث
بوابة الفجر

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، أثناء عبوره مزلقان قرية أم خنان بمنطقة الحوامدية في الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووقوع مصابين عند مزلقان قرية أم خنان بمنطقة الحوامدية بالجيزة.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة وتبين بالفحص مصرع شخص أثناء عبوره مزلقان قرية أم خنان بمنطقة الحوامدية في الجيزة، مما أدى إلى مصرعه إثر إصابته بكسور وكدمات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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