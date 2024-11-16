محافظ الدقهلية: تكثيف أعمدة وكشافات الإنارة وعمل مطبات صناعية ومنع سير النقل الثقيل بطريق المطرية بورسعيد

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اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أنه في إطار تداعيات حادث طريق المطرية بورسعيد وحرصا على عدم تكرار مثل هذه الحوادث ومن منطلق الحفاظ على سلامة المواطنين.

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة المطرية بالتنسيق  مع رئيسي مركزي الجمالية والمنزلة بالتنسيق مع مسئولي الكهرباء بالبدء الفوري في تكثيف أعمدة وكشافات الإنارة.

كما وجه محافظ الدقهلية لمدير مديرية الطرق ومدير إدارة المرور بالدقهلية بوضع محددات منع سير النقل الثقيل بالتنسيق مع مديري مديرية الطرق ومدير إدارة المرور في محافظتي بورسعيد ودمياط حيث يمر بهما الطريق.

وعلى الفور تم وضع حواجز خرسانية بطول الطريق بالمراكز الثلاثة،المطرية والجمالية والمنزلة منعا لمرور النقل الثقيل.

واكد محافظ الدقهلية أنه بدأ إنشاء مطبات صناعية قبل الكتل السكنية وأمام المدارس،وغلق الفتحات الغير قانونية، وتركيب علامات عاكسة على جانبي الطريق.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الإجراءات تأتي حرصا على أرواح المواطنين في إطار تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم مركز ومدينة المطرية ضمن خطة الدولة لرفع مستوى الخدمات.

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