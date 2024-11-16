مخدر اغتصاب الفتيات.. النيابة تباشر تحقيقاتها مع مذيعة شهيرة في التجمع



أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإرسال عينة من المضبوطات بحوزة الإعلامية د.ف وشريكها إلى المعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

ونجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط أكثر من 180 لترا من مخدر "اغتصاب الفتيات GHP " بحوزة عنصر إجرامي "يحمل جنسية إحدى الدول"، وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي" بالقاهرة، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 145 مليون جنيه.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد أكدت قيام أحد العناصر الإجرامية "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بالاتجار في مخدر (GHP المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات)، من خلال شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول، ثم شحنه لدولة أخرى، تمهيدًا لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات، مثبتا عليها ملصق لإحدى شركات النظافة، إمعانًا منه في عمليات التمويه؛ وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 180 لترا من مخدر (اغتصاب الفتيات GHP).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي " لها معلومات جنائية")؛ لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادي، وعُثر بحوزتها على زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة "GHP" المخدرة وعدد من الأقراص المخدرة.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 145 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.