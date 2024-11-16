50 كيلو حشيش.. حبس المتهم بالاتجار بمواد الكيف في بدر



قررت نيابة الشروق وبدر حبس عنصر إجرامي بحوزته 50 كجما من مخدر الحشيش بقيمة 4 ملايين جنيه، قبل ترويجهم في بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة البحر الأحمر، حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته 50 كجما من مخدر الحشيش.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما قدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 4 ملايين جنيه.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.