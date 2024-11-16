بعد حبس أحمد فتوح سنة.. ماذا تعني عقوبة إيقاف التنفيذ؟

حوادث
المستشار هيثم عباس
المستشار هيثم عباس

 

يتسأل المواطنين، عن عقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ، وذلك عندما عاقبت  محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 20 ألف حنيه، وإلغاء رخصة قيادته.


وعن ماذا تعني عقوبة إيقاف التنفيذ؟.. يوضح قانونين في السطور التالية.

قال المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض، طبقا لنص المادة ٥٥ من قانون العقوبات المصري يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ان تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانة لن يعود إلى مخالفة القانون ويجب أن تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ 
و أضاف المستشار هيثم عباس، مع ذلك طبقا للمادة ٥٦ من قانون العقوبات إنه يصدر الامر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدء من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا الا إنه و يجوز الغاء وقف تنفيذ العقوبة في أحد حالتين وهما.

١/ إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس اكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الامر بالإيقاف أو بعدة 
٢/ إذا ظهر في خلال هذه المدة ان المحكوم عليه صدر ضدة قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به 
كما جاء بالمادة ٥٩ من ذات القانون إنه إذا انقضت مدة الايقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن.
وأضاف هيثم عباس، ان الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد اللاعب حكم مشروط بعدم ظهور حكم ضدة بالحبس لمدة شهر سواء قبل امر ايقاف التنفيذ أو بعدة وخلاف ذلك يتم التنفيذ علية فورا بالسجن لمدة سنة اما إذا انقضت مدة الثلاث سنوات يعتبر حكم السجن كان لم يكن وفي جميع الأحوال ايقاف تنفيذ العقوبة يجب أن يبين بأسباب الحكم الأسباب التي دعت المحكمة إلى القضاء به سواء من أخلاق المتهم أو سنه أو ظروف ارتكاب الواقعة

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