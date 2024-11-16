تخفيضات بالجملة.. أسعار السلع في سوق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع افتتاح تلك الأسواق في عدد من المحافظات المختلفة.

سوق اليوم الواحد

وتساءل الرأي العام المصري عن سوق اليوم الواحد وذلك لمعرفة أسعار السلع داخل تلك الأسواق، خاصة في ظل إعلان مؤسسات الدولة عن تخفيضات بالجملة على السلع بها.

سوق اليوم الواحد



يذكر أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، افتتح في الساعات الأخيرة أولى أسواق اليوم الواحد فى مدينة نصر بالقاهرة، لتوفير السلع الغذائية والاستراتيجية عالية الجودة بجانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تبدأ من 20 وتصل إلى 50% فى بعض السلع.

سوق اليوم الواحد

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتعميم فكرة أسواق اليوم الواحد لتقليل حلقات تداول المنتجات بهدف خفض تكاليف النقل والنزول بالأسعار النهائية للمستهلك، وستقام أسواق اليوم الواحد أسبوعيًا لتوفير السلع المطروحة من المزارع إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار، وسيجري تعميم الفكرة على مستوى المحافظات.



أسعار السلع في سوق اليوم الواحد

وفيما يلي يقدم "الفجر" قائمة بأسعار السلع في سوق اليوم الواحد، وذلك بعد زيادة عمليات البحث عنها من قبل الرأي العام المصري: