تخفيضات بالجملة.. أسعار السلع في سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع افتتاح تلك الأسواق في عدد من المحافظات المختلفة.
سوق اليوم الواحد
وتساءل الرأي العام المصري عن سوق اليوم الواحد وذلك لمعرفة أسعار السلع داخل تلك الأسواق، خاصة في ظل إعلان مؤسسات الدولة عن تخفيضات بالجملة على السلع بها.
يذكر أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، افتتح في الساعات الأخيرة أولى أسواق اليوم الواحد فى مدينة نصر بالقاهرة، لتوفير السلع الغذائية والاستراتيجية عالية الجودة بجانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تبدأ من 20 وتصل إلى 50% فى بعض السلع.
وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتعميم فكرة أسواق اليوم الواحد لتقليل حلقات تداول المنتجات بهدف خفض تكاليف النقل والنزول بالأسعار النهائية للمستهلك، وستقام أسواق اليوم الواحد أسبوعيًا لتوفير السلع المطروحة من المزارع إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار، وسيجري تعميم الفكرة على مستوى المحافظات.
أسعار السلع في سوق اليوم الواحد
وفيما يلي يقدم "الفجر" قائمة بأسعار السلع في سوق اليوم الواحد، وذلك بعد زيادة عمليات البحث عنها من قبل الرأي العام المصري:
- سعر طبق البيض في سوق اليوم الواحد بــ 150 جنيهًا.
- سعر السكر كيلو معبأ في سوق اليوم الواحد بــ 32 جنيهًا.
- سعر مكرونة 400 جرام في سوق اليوم الواحد بــ 12.50 جنيهًا.
- سعر كيلو العدس في سوق اليوم الواحد بــ 30 جنيهًا.
- سعر كيلو دقيق فاخر في سوق اليوم الواحد بــ 17 جنيهًا.
- يتراوح سعر كيلو الأرز بين 24 حتى 29 جنيهًا.
- سعر الدقيق في سوق اليوم الواحد بــ 17 جنيهًا للكيلو.
- سعر زيت عباد الشمس لتر في سوق اليوم الواحد بــ 68 جنيهًا
- سعر زيت الخليط 800 جرام في سوق اليوم الواحد بــ 50 جنيهًا.
- سعر زيت الخليط 700 جرام في سوق اليوم الواحد بــ 45 جنيهًا.
- سعر زيت الذرة لتر في سوق اليوم الواحد بــ 89.50 جنيهًا.
- سعر علبة سمن 700 جرام في سوق اليوم الواحد بــ 80 جنيهًا.
- سعر لحوم سوداني في سوق اليوم الواحد بــ 275 جنيها.
- سعر دواجن المحلي في سوق اليوم الواحد بــ 135 جنيهًا.
- سعر دواجن برازيلي في سوق اليوم الواحد بــ 135 جنيهًا.
- سعر كيس مكرونة 400 جرام في سوق اليوم الواحد بــ 8 جنيهات.
- سعر كيس مكرونة 1 كجم في سوق اليوم الواحد بــ 20 جنيهًا.
- سعر كيس مكرونة 400 جرام في سوق اليوم الواحد بــ 10 جنيهات.
- سعر كيس مكرونة اسباجتي 500 جرام في سوق اليوم الواحد بــ 12 جنيه.
- سعر دقيق جولد 1 كجم في سوق اليوم الواحد بــ 17.5 جنيهًا.
- سعر بقسماط مطحون 1 كجم في سوق اليوم الواحد بــ 19 جنيهًا.
- سعر بقسماط مطحون نصف كيلو في سوق اليوم الواحد بــ 9 جنيهات.
- سعر سميد بلاستيك نصف كيلو في سوق اليوم الواحد بــ 10 جنيهات.