بعد 10 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة الوحدات السكنية حديثة الإنشاء في 15 مايو

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابى، تخصص نشاطهما الإجرامى في  وقائع سرقة الأسلاك والمفاتيح الكهربائية من داخل الوحدات السكنية المغلقة حديثة الإنشاء بأسلوب.

 

البداية عندما تم ضبط (عاملان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة 15 مايو، تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك والمفاتيح الكهربائية من داخل الوحدات السكنية المغلقة حديثة الإنشاء بأسلوب " كسر الباب"  وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة – كمية من الأسلاك الكهربائية – كمية من مفاتيح الكهرباء – بعض الأدوات والعدد المستخدمة فى ارتكاب الوقائع).

 

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيئ النية (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

15 مايو سرقة وحدات سكنية تشكيل عصابي

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