حبس عاطل قام بطعن صديقه حتى الموت في البحيرة

قررت نيابة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة قتل صديقة لخلاف معه على ممارسة الشذوذ الجنسى، وطعن المجنى عليه عدة طعنات نافذة حتى تأكد من وفاته، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تمكنت من كشف غموض العثور على جثة شاب ملقي بجوار شريط السكة الحديد بقرية قليشان التابعة لدائرة مركز إيتاي البارود، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب ممارسة الشذوذ الجنسى مع المجني عليه حدثت مشادة بينهما دفعت الجاني بتوجيه عدة طعنات نافذة فى جميع أنحاء جسم، المحني عليه.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "حمادة س.م" ٣٣ سنة ومقيم بمركز أبو حمص، وبتقنين الاجراءات توصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "فتحى ا.ا" عاطل ومقيم بقرية قليشان، وذلك بسبب ممارسة الشذوذ مع المجنى عليه، وتم ضبط المتهم.

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه تحريات فريق البحث اعترف بارتكابه الواقعة، وذلك بسبب خلافات على ممارسة الشذوذ الجنسى، واعترف المتهم أنه تعرف على المجنى عليه عن طريق أحد الجروبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب منه الحضور لمسكنه وعقب حضوره طلب منه ممارسة الشذوذ الجنسى وعقب الانتهاء طلب منه المجنى عليه تبادل الأدوار أثناء ممارسة الشذوذ، إلا أنه رفض فقام بالتعدى عليه وطعنه حتى تأكد من وفاته.

تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.