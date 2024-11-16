مصرع تاجر مخدرات ومعاونيه فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالبحيرة

لقي تاجر مخدرات وأربعة من معاونيه مصرعهم اليوم السبت، إثر تبادل لإطلاق النار مع أجهزة الأمن بمنطقة الدفراوي التابعة لدائرة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة، خلال حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون في إطار جهود الدولة لمكافحة المخدرات وتضييق الخناق على تجارها لضمان سلامة المجتمع.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بمديرية أمن البحيرة بالحادث بأن عنصرًا إجراميًا وشهرته "شارطة" مقيم بقرية الدفراوى له معلومات جنائية، وسبق اتهامه فى قضايا قتل وتعذيب وجلب المواد المخدرة والأسلحة لتوزيعها على عملائه، متخذًا من المناطق الزراعية قاعدة لنشاطه الإجرامي.

على الفور تم تشكيل فرق لمداهمة المنطقة، ضمت ضبّاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وتشكيلات من قوات الأمن المركزي، وأثناء محاصرة قوات الأمن للمنطقة، قام العنصر الإجرامي المطلوب ومرافقيه بإطلاق النار على القوات، ما أدى إلى تبادل إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن وفاة المطلوب وأربعة من معاونية.

تم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.