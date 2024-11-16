بالصور.. وزير العدل يتفقد مجمع محاكم كفرالشيخ







توجه اليوم السبت المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى محافظة كفر الشيخ، وكان في استقباله بديوان عام المحافظة اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، ثم قام الوزير بجولة تفقدية لمجمع محاكم كفر الشيخ وذلك للوقوف والاطمئنان على مدى انتظام وحسن سير العمل، رافقه خلالها كل من المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي.

وجاء ذلك استمرارًا لنهج وزارة العدل في القيام بزيارات ميدانية لجميع المحاكم والجهات والمواقع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.



حيث تفقد وزير العدل أعمال رفع كفاءة المجمع التي تُجرى في المبنى بالكامل المتضمن محكمتي مركز وقسم كفرالشيخ الجزئيتين، ومأمورية استئناف وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي ومقر نيابات كفرالشيخ الكلية ومركز وقسم كفر الشيخ الجزئيتين، واستراحة السادة المحامين، ومقر للنيابة الإدارية.



وعقد سيادته لقاء مع السادة قضاة محكمة الاستئناف وقضاة محكمة كفرالشيخ الابتدائية، وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار/ محمد أحمد أبو زيد رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى والمستشار رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية والمحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، واستعرض سيادته خلال اللقاء جهود القضاة وأعضاء النيابة العامة في إنجاز الدعاوى القضائية، ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة وحثهم على دقة وانتظام العمل والاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوى وصولًا للعدالة المنشودة.



و التقى سيادته بالسادة المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية العاملين بمحافظة كفر الشيخ وحثهم على سرعة انجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم في سبيل تحقق العدالة الناجزة.



كما زار السادة المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد سيادته على دورهم القانوني الهام ومشاركتهم للسادة القضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل.



واستمع إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين وتم فحصها خلال الزيارة.

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