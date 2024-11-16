تخريج دفعة جديدة من مدارس المزارعين الحقلية بالبحيرة (صور)

محافظات
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 

شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والسفير أولريك سفير كندا بالقاهرة، حفل تخرج دفعة جديدة من مدارس المزارعين الحقلية بمركز حوش عيسى، ضمن مشروع "تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي"، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والممول من الحكومة الكندية.

يهدف البرنامج إلى تدريب المزارعين على تطبيق تقنيات زراعية حديثة ومستدامة، مما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي المحلي.

وأوضحت محافظ البحيرة، أن المحافظة تعد أكبر محافظة زراعية وسلة الغذاء في مصر، مؤكدة على أهمية برنامج "تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوچي الزراعي" في دعم المجتمعات الريفية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.

كما أكدت على أهمية توسيع نطاق المشاركة في هذا البرنامج ليشمل المزيد من القرى والمزارعين، خصوصًا من فئة النساء، اللواتي يُعتبرنَ محركًا رئيسيًا لنجاح أي مشروع، وضرورة زيادة عدد القرى المشاركة في البرنامج.

وخلال كلمته أشار السفير الكندي إلى أن التعاون بين البلدين قد أسهم في تعزيز التبادل التجاري ورفع حجم التعاون في مجال الزراعة، كما قدم شكره لمحافظ البحيرة ولمنظمة الأغذية والزراعة على جهودهم المبذولة في دعم هذا المشروع الحيوي.

وخلال الحفل تم تسليط الضوء على أهمية مؤتمر التغير المناخي COP29، مع مناقشة التحديات التي تواجه المزارعين بسبب التغيرات المناخية، كما تم التطرق إلى دور منظمة الفاو في تدريب المزارعين على أساليب الزراعة المستدامة وتشجيعهم على التكيف مع التغيرات البيئية.

البحيرة

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