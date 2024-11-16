استمرار حبس المتهم بهتك عرض طفل في أكتوبر

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة أكتوبر، استمرار حبس المتهم بهتك عرض طفل 11 سنة في أكتوبر

تباشر نيابة الجيزة، التحقيق مع بائع خضار لاتهامه بهتك عرض طفل 11 سنة في أكتوبر

هتك عرض طفل

تلقي قسم شرطة أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أب يفيد بتعرض نجله 11 سنة لاعتداء جنسي من قبل بائع خضار معلوم لديه ومقيم بدائرة القسم

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

