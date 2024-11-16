بيعبر السكة الحديد.. تفاصيل مصرع طالب صدمه قطار في الحوامدية

حوادث
ارشيفية
ارشيفية

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مصرع طالب صدمه قطار في الحوامدية، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية

بيعبر السكة الحديد

وكشفت التحقيقات، أن الطالب صدمه القطار أثناء عبوره السكة الحديد، مما أسفر عن وفاته في الحال.

بلاغ بمصرع طالب صدمه قطار
 

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طالب صدمه قطار في الحوامدية
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مصرع طالب صدمه قطار، أثناء عبوره السكة الحديد. 

تم الاستعانة بسيارة إسعاف، ونقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

السكة الحديد الحوامدية التحقيقات مديرية أمن الجيز عدم وجود شبهة جنائية

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