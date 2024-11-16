محافظ الغربية: تعاون مستمر لتحقيق احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم

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بوابة الفجر

 

استكمل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، في إطار تعزيز التعاون والتواصل المستمر لخدمة المواطنين. ناقش المحافظ مع النواب خلال اللقاء كافة الطلبات والمشكلات المتعلقة بقطاعات المرافق والخدمات في مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا التزامه باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها.

 

وأشار الجندي إلى أن التواصل المثمر مع النواب يُعد من أولويات المحافظة، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة وإرضاء المواطنين. وشدد على أهمية بذل كافة الجهود لتلبية احتياجات الأهالي، مع التركيز على وضع حلول عاجلة للمشكلات التي تواجههم في مختلف القطاعات.

 

استمع المحافظ لعدد من الطلبات المقدمة من النواب، موجهًا بسرعة دراستها وتنفيذ الحلول المناسبة، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتطوير الخدمات. كما أشاد بدور أعضاء البرلمان الفعّال في التواصل مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بالتعاون مع أجهزة المحافظة.

 

وأكد الجندي أن هذه اللقاءات الدورية تُبرز التكاتف بين القيادات التنفيذية والتشريعية لتحقيق التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام.

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