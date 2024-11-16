"سراج" يصدر قرارًا لإعداد خريطة معلوماتية تفاعلية لرصد التلوث البيئي بسوهاج

محافظات
بوابة الفجر

أصدر دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد خريطة معلوماتية تفاعلية تحدد بؤر التلوث البيئي والانبعاثات الضارة بدائرة المحافظة، على أن تكون اللجنة برئاسة مدير المكتب الفني بالمحافظة، وعضوية عدد من المختصين في هذا المجال، وذلك في إطار جهود محافظة سوهاج لتحسين جودة البيئة ومواجهة التحديات البيئية، وذلك بالتوازي مع خطة الدولة لمواجهة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية والمنزلية، وغيرها من ملوثات البيئة.

وقد أوضح المحافظ أن الخريطة التفاعلية ستضمن تحديد مواقع التلوث وإجراءات التعامل الفورية معها، إلى جانب وسائل تغذية الخريطة بالبيانات بصورة فورية، وربط الخريطة بغرفة الأزمات بالمحافظة لتعزيز كفاءة الاستجابة السريعة للأزمات البيئية.

وأكد محافظ سوهاج أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن الخريطة تعد من الأدوات الحديثة التي تسعى المحافظة إلى تبنيها لمواجهة التحديات البيئية ورصد مصادر التلوث بفعالية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المحافظة، والتأكيد على أنها تأتي ضمن خطوات المحافظة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية، باعتبار البيئة النظيفة محور أساسي في هذا الإطار.

محافظ سوهاج سوهاج اللواء عبدالفتاح سراج يصدر قرار خريطة معلوماتية رصد التلوث

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