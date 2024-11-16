انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

افُتتحت الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وسط أجواء احتفالية مميزة، حيث أقيم الحفل بقصر ثقافة شرم الشيخ بحضور نخبة من الفنانين والمسرحيين من مصر والوطن العربي وعدد من الدول الأجنبية



وتحمل هذه الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، ويشغل منصب الرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، بينما يتولى الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئاسة المهرجان وتشغل الدكتور إنجي البستاوي منصب المدير التنفيذي، ويرأس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان.

وشهد الحفل تقديم أغنية الافتتاح "المسرح من أجل السلام" التي أدتها المطربة الشابة "سيرا"، من محافظة الإسكندرية وتعد تحية فنية ورسالة سلام للعالم، وهي من كلمات الشاعر طارق علي، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركي وحظى إداء "سيرا" بإشادة واسعة من الحضور فعبر الفنان علاء مرسي ووصفها بأنها "صوت مهم ومميز وموهوبة جدًا"، فيما أشارت الفنانة إلهام شاهين عن إعجابها قائلة: "براڤوووو"

ويقام المهرجان في الفترة من 15 إلى 20 من نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك، ووزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويعد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي منصة بارزة لدعم الفنانين الشباب والوجوه الجديدة في مختلف المجالات المسرحية والفنية.

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