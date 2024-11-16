شاهد: آثار القصف الإسرائيلي اليوم بالضاحية الجنوبية ببيروت

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قصف الضاحية الجنوبية
قصف الضاحية الجنوبية ببيروت - أرشيفية

أظهر مقطع فيديو حصل عليه موقع الفجر، مشاهد لآثار الدمار اليوم على الضاحية الجنوبية ببيروت جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

‏الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا إلى سكان 15 بلدة في جنوب لبنان ويطلب منهم الإخلاء

وأصدر ‏الجيش الإسرائيلي، تحذيرا إلى سكان 15 بلدة في جنوب لبنان ويطلب منهم الإخلاء.

وقد أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

وقالت ‏مصادر، إن الضربة الإسرائيلية كانت مكونة من عدة مراحل وهدفها التدمير التام للدفاعات الجوية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.

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