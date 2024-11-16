تعرف على موعد عرض مسلسل "إقامة جبرية"

الفجر الفني
بوابة الفجر

قررت منصة WATCH IT عرض المسلسل الدرامي الجديد "إقامة جبرية" من بطولة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي في بداية شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء عرض مسلسل "٦ شهور".

 

تفاصيل مسلسل “إقامة جبرية”

 

يتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه آخر العام الحالي عبر منصة watch it  ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج. تتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة. وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره.

 

فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”


والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”


وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" عبر منصة watch it آخر العام الحالي.

أحداث مسلسل إقامة جبرية أحمد سمير فرج الفنان محمد الشرنوبي الفنانة هنا الزاهد الفنان محمود البزاوي الفنانة عايدة رياض الفنانة صابرين الفنانة ثراء جبيل

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