تأجيل محاكمة حلاق لاتهامه بضرب طفل حتي الموت

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة مصفف شعر لقتله طفل وتعذيبه والتعدى عليه بالضرب بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، لجلسة 20 نوفمبر المقبل.



أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.ا.س" ٣٧ سنة - مصفف شعر، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا.



جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم ٢٨٩٧٦ لسنة ۲۰۲۲ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٠٨١ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها لأنه في يوم ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ - بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية قتل عمدًا الطفل / مجهول الهوية - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بإن أمعن في تعذيبه بدنيًا والتعدي عليه بالضرب في عموم جسده قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.