دهسه بالسيارة.. الإعدام شنقًا لسائق لاتهامه بقتل شخص بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، بالإعدام شنقا لسائق، لاتهامه بقتل شخص وشروعه في قتل 4 آخرين، بسبب خلافات سابقة بينهم بالخانكة، وذلك بعد ورود رأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه.



وأحالت النيابة العامة المتهم: "صبحان ع ص ع" ٤٢ سنة- السائق، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم القضية رقم ١٠٢٩ لسنة ٢٠٢٤ جنح المركز الخانكة.



تبين أنه في ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية قتل المجنى عليه "رامى محروس عبد المجيد على" عمدًا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف سابق بينهما عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك أداتي اعتداء "سيارة نقل، فأس" ونفاذًا لم انعقدت عليه عزائمة تتبعه - بالسيارة قيادته وتحين الفرصة وما أن ظفر به صدمه بتلك السيارة مسقط أرضًا وأنداك وإلى اعتداءه بأن من فوق جثمانه بالسيارة بادية الذكر - بنية إزهاق روحه بالتحقيقات، فأحدث إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين.

ذكر أمر الإحالة أن المتهم شرع في قتل المجني عليهم عبد المجيد محروس عبد المجيد على، بكير محروس عبد المجيد علي، أحمد سامى عبد المجيد على، وآمين محمد امين لبيب عمدًا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف سابق بينه وبين الثلاثة - الأول منهم عقد العزم وبيت النية على قتلهم وأعد لذلك أداتي اعتداء "سيارة نقل - فأس" ونفاذًا لم انعقدت - عليه عزائمة تتبعهم بالسيارة قيادته وتحين الفرصة وما أن ظفر بهم صدمهم بتلك السيارة - بنية إزهاق روحهم - حال استقلالهم دراجتين بخاريتين مسقطوا أرضًا وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم وقوع إصابات جسيمة بهم وفرارهم من أمام السيارة قيادته على النحو المبين بالتحقيقات.