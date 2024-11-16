أسعار الأسمنت اليوم السبت 16-11-2024 في محافظة البحيرة

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

 

شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة البحيرة، اليوم، استقرارا في سعر الأسمنت، لذا ترصد بوابة "الفجر"، حركة أسعار الأسمنت وأسعار مواد البناء بأسواق محافظة البحيرة، وسط ترقب لحركة الأسعار خلال الساعات القادمة بعد رفع أسعار السولار والمازوت.

 

وتنشر بوابة الفجر أسعار الأسمنت اليوم في مدون ومراكز محافظة البحيرة

 

أسمنت المسلح 2950 جنيها للطن

أسمنت النصر 2850 جنيها للطن

أسمنت المعلم 2900 جنيه للطن

اسمنت وادى النيل 2850 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 2950 جنيها للطن

أسمنت أسوان 2700 جنيه للطن

أسمنت سيناء 2750 جنيها للطن

أسمنت حلوان 2800 جنيها للطن

أسمنت السويدى 2850 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 2750 جنيها للطن

 

صناعة الأسمنت

تعد صناعة الأسمنت في مصر من الصناعات الاستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.

محافظة البحيرة البحيرة اليوم اخبار البحيرة أخبار البحيرة اليوم أخبار محافظة البحيرة حالة الطقس مواقيت الصلاة أسعار الذهب اسعار الخضراوات اسعار الفاكهة أسعار الحديد أسعار الأسمنت اسعار الدواجن اسعار البيض أسعار السلع الغذائية اسعار التوابل اسعار اللحوم اسعار الاسماك

مواد متعلقة

أسعار اللحوم اليوم السبت 16-11-2024 في أسواق محافظة البحيرة

أسعار الأسماك اليوم السبت 16-11-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الذهب اليوم السبت 16-11-2024 في محافظة البحيرة

تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم السبت 16-11-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16-11-2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس اليوم السبت 16-11-2024 في محافظة البحيرة

تخريج دفعة جديدة من مدارس المزارعين الحقلية بالبحيرة (صور)

مصرع تاجر مخدرات ومعاونيه فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالبحيرة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

التشكيل الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

بسبب رسالة غامضة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

فان دايك يقود تشكيل هولندا أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية

الزمالك يتفوق على الزهور في ذهاب دور الـ16 لدوري المرتبط لكرة السلة

يبدأ غدا.. التضامن تكشف تفاصيل التقديم في حج الجمعيات الأهلية

خيري رمضان عن واقعة "أصابع السيلكون": انتهاك للأمانة المهنية