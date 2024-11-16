مديرة تعليم مطروح تتابع البرنامج التدريبي الاسبوعي لتنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية

تابعت الأستاذة نادية فتحي وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الأسبوعي لتنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية بقاعة التوجيه الفني في ديوان عام المديرية بحضور الأستاذ إسماعيل جاتو وكيل المديرية والأستاذة لمياء سعيد مدير إدارة التدريب

وأوصت وكيلة الوزارة المتدربين بضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة البرنامج التدريبي الذي يقام يوم السبت من كل أسبوع مشيرا للحضور إلي ضرورة بذل كل الجهد لتنمية مهاراتهم التدريسية حيث أن هناك مسئولية كبيرة تقع علي عاتقنا بتحسين مستوي الطلاب لغويا في مادة اللغة الإنجليزية بكافة المراحل التعليمية

وأوضحت وكيلة تعليم مطروح أن الحزم التدريبية المتواصلة بالمديرية تأتي في ضوء تكليفات السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الأستاذ محمد عبداللطيف ووفق توجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتفعيل التنمية المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي مقدمًا الشكر للسيد وكيل المديرية ولإدارة التدريب تقديرًا للجهود المبذولة والتنظيم الجيد لتلك البرامج التدريبية الإيجابية خلال الفترة الماضية كذلك حسن انتقاء البرامج التي تلبي احتياجات العاملين ومتطلبات العمل.

جدير بالذكر أن ذلك البرنامج التدريبي يأتي في ضوء تعليمات الإدارة المركزية لشئون المعلمين بشأن استكمال البرنامج التدريبي TEA بالتعاون بين المجلس الثقافي البريطاني ووزارة التربية والتعليم للسادة معلمي اللغة الإنجليزية.