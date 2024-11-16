محافظ المنيا في زيارة مفاجئة لتفقد مستشفى ديرمواس المركزي

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بوابة الفجر

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى ديرمواس المركزي، حيث تفقد أقسام المستشفى والعيادات الخارجية، واطمأن على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، حرص المحافظ على متابعة أداء الأطقم الطبية، والتأكد من توفير الرعاية اللازمة للمرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية. موجها بضرورة الالتزام بعمليات التطهير والتعقيم واستمرار أعمال النظافة بساحات الانتظار ورفع المخلفات بمحيط المستشفى،كما استمع إلى شكاوى بعض المرضى وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة.

وأكد اللواء كدواني على أهمية رفع كفاءة المنشآت الصحية وتوفير أفضل مستوى من الرعاية الطبية للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بجداول العمل وضمان تقديم الخدمة الطبية بشكل لائق  ومنتظم.

ووجه المحافظ القائمين على الخدمة الطبية بتذليل العقبات التي تواجه المستشفى وتوفير أي احتياجات إضافية من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

رافق المحافظ خلال الزيارة النائبة أميرة الحداد عضو مجلس النواب والدكتور رجب قياتى رئيس مركز ديرمواس ومسئولو التفتيش المالى والادارى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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