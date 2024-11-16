انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

محافظات
بوابة الفجر

انطلقت اليوم في محافظة المنيا الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فى إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، بما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين دخل المزارعين والمربين والحماية من الأمراض الوبائية.

وأوضح الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة تُنفذ على مستوى جميع مراكز المحافظة من خلال لجان متخصصة ومقار الإدارات البيطرية المنتشرة بالمراكز، مشيرا إلى أن فرق التحصين تعمل بكفاءة لضمان وصول الخدمة إلى كافة المربين في القرى والنجوع، مناشدا على أهمية تعاون الأهالي مع فرق التحصين لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية الثروة الحيوانية.

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