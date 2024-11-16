استمرار حبس تاجر لاتجاره في مخدر الآيس بالحوامدية

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس تاجر لاتجاره بمخدر الآيس في الحوامدية

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الآيس، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

بلاغ بضبط تاجر

تمكنت من ضبط عاطل في الحوامدية لاتجاره كمية من مخدر الآيس بقصد الاتجار

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر الآيس

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق