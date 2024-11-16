رئيس بعثة صندوق النقد: أجرينا مناقشات بناءة مع السلطات الباكستانية

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، أن المناقشات مع السلطات الباكستانية بشأن السياسات الاقتصادية والإصلاحات كانت مثمرة، وتهدف إلى معالجة نقاط الضعف الاقتصادية وتعزيز أسس النمو المستدام والقوي.

 

وفي بيان أصدره في ختام زيارته لباكستان، ونقله راديو “باكستان” باللغة الإنجليزية اليوم السبت، أشار بورتر إلى اتفاق الطرفين على أهمية مواصلة السياسات المالية والنقدية، والعمل على توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية غير المستغلة، بالإضافة إلى تعزيز نقل المهام الاجتماعية والتنموية إلى الأقاليم.


 

وأكد بورتر أن تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة والالتزام بالجهود البناءة يمثلان ركيزة أساسية لاستعادة كفاءة القطاع. وأضاف أن التطبيق القوي لبرنامج صندوق النقد الدولي يمكن أن يسهم في ازدهار الاقتصاد الباكستاني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.


 

كما أشاد بورتر بالتزام السلطات الباكستانية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يدعمها برنامج التسهيل الائتماني الممدد لعام 2024.

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