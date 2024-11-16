حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بالبحيرة (صور)

قادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملا الدولة والأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لاسترداد الأراضي والحفاظ على الرقعة الزراعية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من سيادة القانون.

وأكدت "عازر" أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تعمل بالتنسيق الكامل لتنفيذ قرارات الإزالة وفق الجدول الزمني المحدد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيره إلي أن المحافظة تتبنى نهجًا حازمًا وصارمًا في التصدي لأي محاولات للتعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، مشددة على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة وإزالتها في المهد، مشيرة إلى

كما أكدت إنه لن نتهاون مع أي شخص تسوّل له نفسه الاستيلاء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وستُتخذ ضده إجراءات رادعة لضمان الحفاظ على حقوق الدولة وأراضيها، ولن يُسمح بالتعدي عليها بأي شكل من الأشكال".

استهدفت الحملة إزالة التعديات بعدد من القرى والعزب التابعة لقرية الأبعادية بمركز دمنهور، وأسفرت عن إزالة عدد 3 حالات تعدي على مساحة 850 متر عبارة عن مباني مسلحة وأسوار وذلك في ضوء جهود استعادة الأراضي والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن الموجة الـ24 تنفذ على ثلاث مراحل المرحلة الأولى: كانت خلال الفترة من 12 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر والمرحلة الثانية: من 9 إلى 29 نوفمبر الجاري والمرحلة الثالثة: من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل.

البحيرة

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