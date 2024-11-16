بتقديم خدمات مجانية.. افتتاح فرع الاتحاد العام لشباب العمال بإسنا جنوب الأقصر

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حفل افتتاح مقر إتحاد
حفل افتتاح مقر إتحاد شباب العمال بإسنا

 

شهدت محافظة الأقصر، افتتاح فرع الاتحاد العام لشباب العمال بمركز ومدينة اسنا، لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطن الاسناوي، وجوائز وخدمات مجانية، وذلك وسط فرحة عارمة غمرت قلوب الجميع، وذلك برعاية عبدالعزيز سمير، رئيس الاتحاد، واحمد عبدالمتجلي، رئيس الفرع، ورمضان عبد المبدى، نائب رئيس الفرع، والمهندس مصطفى السنوسي منسق المركز، وسيد مرعى مدير بنك مصر، وعدد من المسئولين.

وشارك فى فعاليات الافتتاح، كلا من النائبة " زينب السلايمي" عضو مجلس النواب، ممثلة ذوي الهمم بمحافظة الأقصر، وعثمان العريان، الأمين العام للإتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات بالأقصر،  وأحمد إبراهيم، منسق مؤسسة خير للناس بمحافظة الأقصر،  والعمدة محمد إبراهيم، رئيس لجنة التعليم بالاتحاد العام لشباب العمال بالمركز، والعديد من القيادات التنفيذية ورجال الأعمال، وذوي الهمم، وحشد جماهيري من جميع الفئات.

بدأت فعاليات الحفل بافتتاح القرآن الكريم  تلتها عدة فقرات فنية  تم من خلال بعضها توضيح ما يقوم بتقديمه الفرع من خدمات للمواطنين، تليتها فقرة سحب جوائز للحضور، تم خلالها تقديم خدمات مجانية للمواطنين من بنك مصر، بسحب فيزة ميزة مجانا، وربط الحساب البنكي بالإنترنت مجانا، وغيرها من الخدمات، تلتها فقرة الرقص بالتنورة.

واختتم الحفل بقرعة علنية لتوزيع بعض الجوائز العينية عقب حفل افتتاح مقر الاتحاد العام للشباب بمدينة اسنا بحضور قيادات وأعضاء الاتحاد بمحافظة الأقصر ومركز اسنا.

وقال المهندس مصطفى السنوسى منسق اتحاد شباب اتحاد العمال بإسنا  أنه تم تدشين الاتحاد العام لشباب العمال بمركز ومدينة إسنا، ولقد آن الآوان أن يدرك الجميع مدى أهميته تجاه وطنه، وقال:"نأمل أن يكون الاتحاد العام لشباب العمال بمثابه نبض الشارع المصري وتطلعاته نحو حياة أفضل وعيشة كريمة وذلك من خلال اتحاد شبابي عمالى ليس له علاقة بالسياسة وأن أهم أهدافه هو خدمة شباب العمال، وكل عامل مصري وذلك من خلال مساعدة السلطة التنفيذية في إيجاد الحلول التي تهدف إلى خدمة شباب العمال.

 

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