الأهلي يحدد موعد سفر هاني وفؤاد إلى النمسا لمتابعة التأهيل الطبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ينهي مسؤولو النادي الأهلي حاليًا إجراءات تأشيرات سفر الثنائي محمد هاني وكريم فؤاد إلى النمسا قبل نهاية نوفمبر الجاري، حيث سيتلقيان فحصًا طبيًا على يد الخبير النمساوي الذي أجرى عملية الرباط الصليبي لفؤاد.

موعد سفر هاني وفؤاد

الهدف من السفر هو تقييم تطور برنامجي التأهيل لهما، وتحديد موعد عودة هاني للتدريبات الجماعية، بالإضافة إلى متابعة حالة فؤاد وتحديد ما إذا كان سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل أو يواصل برنامجه الحالي.

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موعد عودة أشرف داري إلى تدريبات الأهلي

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الأهلي يُقرر سفر محمد هاني وكريم فؤاد إلى النمسا

كان هاني قد أصيب بجزع في الرباط الصليبي الخلفي، وأجرى عملية تركيب ركبة صناعية، وهو الآن على وشك العودة إلى التدريبات بعد فترة تأهيله. في حين أن الخبير النمساوي سيقرر مستقبل فؤاد بناءً على حالته الطبية الحالية.

 

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