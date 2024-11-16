خنقها حتي الموت.. الإعدام شنقًا للمتهم بقتل والدته بالخانكة

حوادث
بوابة الفجر

قضت محكمة جنايات بنها، بالإعدام شنقا لسائق، لاتهامه بإنهاء حياة والدته خنقا، بسبب خلافات سابقة، وذلك بعد ورود رأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه.


أحالت النيابة العامة المتهم "طه.س.ح" المهنة سائق، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، بعد أن وجهت إليه تهمة القتل العمد.


جاء في أمر الإحالة أنه في ٢٠٢٣/٨/٥ بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية قتل المجنى عليها / فاطمة محمود سيد معاذ عمدًا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلاف سابق بينهما عقد العزم وبيت النية على قتلها ونفاذًا لذلك توجه للمكان الذي أيقن سلفا تواجدها فيه بمسكنها واستدرجها حيلة لمخزن كائن به وتحين الفرصة وما أن ظفر بها أطبق بكلتا يديه على عنقها كاتمًا أنفاسها فخارت قواها وسقطت أرضًا فجسم فوق جسدها ماضيًا في أنهاء ما انعقدت عليه عزائمه - بنية إزهاق روحها، فأحدث ما بها من إصابات أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ثم أوراها الثرى في حفرة أعدها سترًا لجريمته على النحو المبين - بالتحقيقات.

محكمة جنايات بنها الإعدام شنقا إنهاء حياة والدته خنقا النيابة العامة

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