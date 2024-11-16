ميناء دمياط يتداول 36 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، ليصل إجمالي السفن المتداولة بالميناء إلى 36 سفينة.

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وذكرت الهيئة في بيانها الصادر اليوم السبت أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 36،223 طنًا، تضمنت: 1،975 طنًا من المولاس، 11،847 طنًا من اليوريا، 14،681 طنًا من الكلينكر، 4،780 طنًا من علف البنجر، و2،940 طنًا من بضائع متنوعة. أما حركة الواردات من البضائع العامة فقد بلغت 70،488 طنًا، شملت: 9،286 طنًا من الحديد، 11،312 طنًا من القمح، 42،220 طنًا من الذرة، 300 طن من الخردة، 2،936 طنًا من المواسير، 2،600 طن من الأبلكاش، 1،087 طنًا من خشب الزان، بالإضافة إلى 2،398 رأس ماشية (عجول تسمين) بوزن إجمالي 747 طنًا.

 

وأشارت الهيئة إلى أن حركة الحاويات شملت تصدير 2،000 حاوية مكافئة، واستقبال 299 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد حاويات الترانزيت 3،165 حاوية مكافئة. كما أوضحت أن رصيد القمح في صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 135،914 طنًا، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 165،720 طنًا.

 

وفيما يتعلق بحركة القطارات، غادر الميناء قطاران محملان بـ2،550 طنًا من القمح متجهين إلى صوامع شبرا، كما غادر قطاران آخران بعد تفريغ 50 حاوية بحجم 40 قدمًا قادمين من الإسكندرية. أما حركة الشاحنات داخل وخارج الميناء فقد بلغت 3،280 حركة.

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