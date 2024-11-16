ريال مدريد يسير وفق المسار المخطط له لضم هذا الثنائي

أشار الصحفي خورخي بيكون عبر صحيفة "ريليفو" الإسبانية أن ريال مدريد يخطط لضم لاعبي بايرن ميونخ والريدز ألفونسو ديفيز، وألكسندر أرنولد، في صيف عام 2025.

ريال مدريد يقترب من ضم صفقتين

وكشفت بيكون ان الأمور في الصفقات تسير وفق المسار المخطط له بشكل جيد، وإلى حد ما قد يعلن ريال مدريد عن انتهاء الصفقتين قريبًا.

ويرغب المرينجي في تعزيز صفوفه الدفاعية بأفضل الخيارات المتاحة في، والجدير ذكره أن عقد ديفيز سينتهي مع بايرن ميونخ في يونيو 2025، بينما ينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في الشهر نفسه.