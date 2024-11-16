ريال مدريد يسير وفق المسار المخطط له لضم هذا الثنائي

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

أشار الصحفي خورخي بيكون عبر صحيفة "ريليفو" الإسبانية أن ريال مدريد يخطط لضم لاعبي بايرن ميونخ والريدز ألفونسو ديفيز، وألكسندر أرنولد، في صيف عام 2025.

ريال مدريد يقترب من ضم صفقتين

وكشفت بيكون ان الأمور في الصفقات تسير وفق المسار المخطط له بشكل جيد، وإلى حد ما قد يعلن ريال مدريد عن انتهاء الصفقتين قريبًا.

txt

جيفرسون كوستا يُعلق على ظهوره الأول بقميص الزمالك

txt

الأهلي يحدد موعد سفر هاني وفؤاد إلى النمسا لمتابعة التأهيل الطبي

ويرغب المرينجي في تعزيز صفوفه الدفاعية بأفضل الخيارات المتاحة في، والجدير ذكره أن عقد ديفيز سينتهي مع بايرن ميونخ في يونيو 2025، بينما ينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في الشهر نفسه.

ريال مدريد صفقات ريال مدريد الفونسو ديفيز ألكسندر أرنولد صفقات ريال مدريد 2025

مواد متعلقة

لاعب برشلونة على حافة العودة للملاعب

بايرن ميونيخ يخطط لحسم صفقة لاعب ليل الفرنسي

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

التشكيل الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

بسبب رسالة غامضة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

فان دايك يقود تشكيل هولندا أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية

اتحاد الصناعات: تشغيل شركة النصر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات

محافظ المنيا: توفير طبق بيض المائدة بسعر 150 جنيهافى الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين

خيري رمضان عن واقعة "أصابع السيلكون": انتهاك للأمانة المهنية