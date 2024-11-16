الأهلي يقترب من الفوز بجائزتين من "جلوب سوكر" قبل إغلاق باب التصويت

يقترب النادي الأهلي من حصد جائزتين من جوائز "جلوب سوكر"، حيث تتواصل المنافسة الشرسة قبل ساعات من غلق باب التصويت على الجوائز التي ينظمها مجلس دبي للرياضة.

الأهلي يقترب من الفوز بجائزتين

الأهلي ينافس على جائزة أفضل نادي في العالم وأفضل نادي في الشرق الأوسط.

وفي تصويت أفضل نادي في العالم، يتصدر الأهلي الترتيب حاليًا بنسبة 28.5% من الأصوات، متفوقًا على ريال مدريد الذي جاء في المركز الثاني بـ 19.2%، بينما حصل مانشستر سيتي على 9.2%، وباير ليفركوزين على 8.5%.

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أما في جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط، فالأهلي يتفوق على منافسيه بحصوله على 35.5% من الأصوات، متقدمًا على الهلال السعودي الذي حصل على 31.5%.

ويتنافس على هذه الجائزة أيضًا العين الإماراتي والنصر السعودي والاتحاد السعودي.

يتوقع أن تُحسم النتائج النهائية بعد إغلاق التصويت الجماهيري اليوم السبت، مع إضافة تصويت الخبراء، على أن يتم إعلان الفائزين في حفل توزيع الجوائز المقرر في 27 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.