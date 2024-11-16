بداية من ساندرا نشأت حتى الآن.. سينما الحب بعيون النساء (تقرير)



بداية الألفينات شهدت السينما أول تجربة سينمائية للمخرجة ساندرا نشأت حول رومانسية هذا الجيل بفيلم "ليه خلتني احبك"، لتفتح الطريق للمخرجات في تقديم هذا اللون فنجد تجربة لـ كاملة أبو ذكري ومريم أبو عوف وأخيرا هبة يسري بتجربة الهوى سلطان الذي عُرض قريبًا.

التجربة الأولى مع ليه خلتني أحبك

بدأت ساندرا نشأت بالتجربة الأولى عام 2000 مع النجم كريم عبد العزيز ومنى زكي، وناقش الفيلم قصة حب تقف الظروف في طريقها وتمنعها من الاستمرار لينتهي المطاف بها وبعد أربع سنوات يلتقون مرة أخرى لكن بعد فوات الآوان فهو يجهز لفرحه وهي تقع في صدمة شديدة من معرفتها ذلك تحاول منع ذلك لكن كل محاولتها باءت بالفشل.

فريق عمل ليه خلتني أحبك



وشارك في بطولة الفيلم حلا شيحة، كريم عبد العزيز، منى زكي، أحمد حلمي،رجاء الجداوي، سامي سرحان، فاتن أنور، مها عمار، مصطفى متولي، حجاج عبد العظيم، نجوى فؤاد، محمد الصاوي، إخراج ساندرا نشأت.



الرهينة..قصة حب ممزوجة بالتشويق والجريمة



تقرر ساندرا نشأت خوض تجربة الحب في السينما مرة أخرى لكن من منظور مختلف، فبينما يحاول مصطفى "أحمد عز" الذهاب إلى أوكرانيا تقع أمام عينه جريمة اختطاف عالم مصري فيتورط في إنقاذه، لكن هناك خط درامي رومانسي بينه وبين ياسمين عبد العزيز مختلف وفريد من نوعه.

فريق عمل الرهينة



يشارك في المسلسل أحمد عز ونور وياسمين عبد العزيز وماجد الكدواني، عن قصة مؤلف الروايات الشهير نبيل فاروق وسيناريو وحوار نادر صلاح الدين

انتصار الحب في سنة أولى نصب



خاضت كاملة أبو ذكري تجربة الرومانسية في السينما من خلال سنة أولى نصب من بطولة أحمد عز ونور وداليا البحيري وخالد سليم، ويدور أحداث الفيلم حول شابين ياعنوا من البطالة ويلجأون إلى النصب على السائحات في الغردقة، لكن يقعان في حب فتاتين ليبتعدون عن النصب ويدخلون في مشروع سياحي حقيقي.

أبطال فيلم سنة أولى نصب



الفيلم مو بطولة نور، أحمد عز، خالد سليم، داليا البحيري، حسن حسني، من إخراج كاملة أبو ذكري.

العشق والهوى بعيون كاملة أبو ذكري



تكرر كاملة أبو ذكري الرومانسية في فيلم عن العشق والهوى بطولة أحمد السقا ومنى زكي، ويناقش الفيلم قصة حب قوية بين أحمد السقا ومنى زكي لكن وظيفة شقيقتها في البار تقف عائق أمام زواجهم فيقرر الزواج التقليدي من منة شلبي بينما منى زكي تتزوج من جارها العاشق لها منذ الطفولة ولم يرضى كل منهم بحاله لتتصاعد الأحداث.



أبطال فيلم عن العشق والهوى



الفيلم من بطولة أحمد السقا ومنى زكي ومنة شلبي وغادة عبد الرازق مجدي كامل وخالد صالح وطارق لطفي، ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج كاملة أبو ذكري.



بيبو وبشير لـ مريم أبو عوف



قدمت مريم أبو عوف قصة حب ما بين آسر ياسين ومنة شلبي في "بيبو وبشير" من لمسات كريم فهمي وهشام ماجد، ويدور الفيلم حول بشير شاب مصري عاش فترة طويلة من حياته في إفريقيا، ويعود إلى مصر، ويرتبط بعلاقة صداقة مع بيبو، ثم يكتشفان أنهما يتشاركان السكن دون أن يعلما في شقة سكنية واحدة.

فريق عمل بيبو وبشير



بيبو وبشير، بطولة أسر ياسين ومنه شلبي وعزت أبو عوف وصفية العمري وهاني عادل وسلوى محمد علي، ومن تأليف هشام ماجد وكريم الجارحي، وإخراج مريم أبو عوف.



هبة يسري والهوى سلطان

تعود هبة يسري للسير على نفس الخطى وتقدم قصة حب لمناقشة مصطلح شائع الآن ألا وهو "best friend" من النساء والرجال، ويؤكد الفيلم على فكرة تحول علاقة الصداقة القوية بين البنت والشاب إلى حب.

أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"



يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.