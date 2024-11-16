باسم سمرة يوجه رسالة للمسئولين عن صناعة السينما أثناء حضوره لندوة يسري نصر الله.. فما هي؟

الفجر الفني
باسم سمرة
باسم سمرة

وجه الفنان باسم سمرة الشكر للقائمين على إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد تكريم المخرج يسري نصر الله من المهرجان:' يسري نصر الله  يستحق الجائزة ويستحق أكثر من ذلك،  لأن الدعم اللي بيحصل من الأساتذة الكبار بيوصلنا بطريقة أو بأخرى".

ووجه رسالة للقائمين على صناعة السينما خلال الندوة:' أتمنى توجيه كلمة للمسؤولين عن صناع السينما احنا بنرجع ورا على مستوى القمع والمنع على مستوى الاستديوهات اللي بتتحرق واتمنى نظرة من المسؤولين لينا".

بدأ مسيرته عام 1982كمساعد مخرج مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "حدوتة مصرية"، ثم "وداعًا يا بونابرت" الذي شارك في كتابة السيناريو له، وذلك تمهيدًا لخطواته التالية كمخرج سينمائي ينتمي إلى تيار سينما المؤلف

 

مسيرة يسري نصر الله 

عُرضت أولى أفلامه "سرقات صيفية" عام 1988 في افتتاح تظاهرة "نصف شهر المخرجين" في مهرجان كان السينمائي 1988 في عام 1993، قام نصرالله بتأليف وإخراج فيلمه الثاني "مرسيدس" الذي حصل على الجائزة الفضية عام 1994 من مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية بالمغرب. في عام 1995، قدم يسري نصرالله فيلمًا وثائقيًا بعنوان "صبيان وبنات"، في عام 2000، قدم فيلم "المدينة" الذي كان من أوائل تجارب السينما الرقمية في مصر، وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان لوكارنو.

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