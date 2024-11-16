"توخيل" كلمة السر في بقاء جوارديولا رفقة مانشستر سيتي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أشارت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر سيتي تعمل على تجديد عقد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق.

توخيل يقضي على آمال جوارديولا

وكشفت لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية،  إدارة مانشستر سيتي تخطط حاليًا على تجديد عقد جوارديولا حتى صيف 2026.

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وينتهي العقد الحالي لجوارديولا مع مانشستر سيتي في صيف 2025.

و أوضحت أن جوارديولا أقرب لتمديد عقده، خاصه بعدما تعاقد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع الألماني توماس توخيل كمدرب جديد للمنتخب، وقد رُشح جوارديولا لهذا المنصب وبشكل قوي له اعتبارا من الصيف المقبل.

وأردفت أدت السرعة التي تعاقد بها الاتحاد الإنجليزي مع توخيل أغلقت هذا الاحتمال، وأعادت فتح احتمال استمرار المدرب الإسباني لموسم آخر بملعب الاتحاد.

والجدير بالذكر أنه قد أشارت بعض المصادر داخل النادي، أنه حاليا يتم بذل جهد كبير للتوصل لاتفاق جديد، بعد أن بدت مغادرة تشيكي بيجيريستين، المسؤول الأول عن الشؤون الرياضية في مانشستر سيتي، وكأنها تُمهد لرحيل جوارديولا.

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