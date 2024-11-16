النيابة تتسلم تقرير اللجنة الأثرية لسيدة و3 عمال بتهمة التنقيب بالخليفة

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

قررت نيابة المقطم والخلفية الجزئية، إخلاء سبيل  سيدة و3 عمال بتهمة التنقيب عن الآثار.

 

وتسلمت النيابة  تقرير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الآثار، وكشف التقرير عن أن  محيط المكان التى تم فيه التنقيب خال  تمامًا من الآثار.

 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة  قيام (سيدة - 3 عمال - مقيمين بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بالشقة محل سكن الأولى.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الشقة  المشار إليها، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 10 متر -  أدوات ومعدات التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تنقيب عن الآثار سيدة و3 عمال الخليفة إخلاء سبيل

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