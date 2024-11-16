"بتعدي الطريق".. تحقيقات موسعة في مصرع مسنة بشوارع عين شمس



تباشر نيابة عين شمس تحقيقاتها في مصرع سيدة مسنة إثر تعرضها لحادث مروع ودهستها سيارة أثناء عبورها الطريق بمنطقة عين شمس، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أسفر عنه سقوط متوفية بدائرة القسم.



وبالفحص تبين أنه حال عبور سيدة شارع أكتوبر بدائرة القسم، صدمتها سيارة نتج عن ذلك إصابتها التي أودت بحياتها، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط السائق المتهم.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.