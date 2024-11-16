موقف زيزو من الانتقال إلى الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أفاد مصدر مقرب من أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتوضيح موقف اللاعب النهائي بشأن الانتقال إلى الأهلي أو بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل قرب انتهاء عقده مع النادي، وهو ما يمنحه الحق في الرحيل رسميًا.

زيزو يرفض الانتقال إلى الأهلي

وأوضح المصدر في تصريحات، أن هناك اتفاقًا بين زيزو وإدارة الزمالك على تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات، ومن المتوقع عقد جلسة بين الطرفين قريبًا لتفعيل هذا التجديد.

txt

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة زيزو وثلاثي الأبيض قبل مواجهة المصري

txt

الأهلي يحدد موقفه من التفاوض مع أحمد سيد زيزو.. شرط وحيد

وأشار المصدر إلى أن أحمد سيد زيزو يضع استمراره مع الزمالك في مقدمة أولوياته، ويرفض فكرة الانتقال إلى أي فريق آخر بالدوري المصري، مؤكدًا ارتباطه العميق بالنادي وجماهيره.

 

أحمد سيد أحمد سيد زيزو إدارة الزمالك اصابة زيزو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نادي الزمالك

مواد متعلقة

جيفرسون كوستا يُعلق على ظهوره الأول بقميص الزمالك

الأهلي يحدد موقفه من التفاوض مع أحمد سيد زيزو.. شرط وحيد

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

التشكيل الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

بسبب رسالة غامضة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

فان دايك يقود تشكيل هولندا أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية

اتحاد الصناعات: تشغيل شركة النصر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات

محافظ المنيا: توفير طبق بيض المائدة بسعر 150 جنيهافى الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين

خيري رمضان عن واقعة "أصابع السيلكون": انتهاك للأمانة المهنية