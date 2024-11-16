أوبك: زيادة واردات نيجيريا من النفط في أكتوبر رغم نمو الإنتاج المحلي

أفاد تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بأن نيجيريا سجلت زيادة في واردات النفط خلال شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، رغم ارتفاع الإنتاج المحلي.



وأوضح التقرير أنه على الرغم من بدء تشغيل مصفاة “دانجوتي” في سبتمبر الماضي، التي تُعد الأكبر في إفريقيا من حيث القدرة الإنتاجية، لا تزال نيجيريا تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط.

وأشار التقرير إلى أن استمرار استيراد النفط يعود إلى التحديات التي يواجهها المستثمرون في قطاع الطاقة. كما تم رصد وجود أربع سفن محملة بمنتجات بترولية عند حدود نيجيريا في غرب إفريقيا خلال شهر أكتوبر.

وأضافت أوبك أن صادرات النفط إلى غرب إفريقيا شهدت ارتفاعًا لتعويض الانخفاض في التدفقات إلى الولايات المتحدة، حيث زادت الصادرات إلى نيجيريا مقارنة بمستويات شهر سبتمبر، لكنها لا تزال أقل بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد التقرير أن الاعتماد الكبير لشركات التسويق في نيجيريا على استيراد النفط، رغم تشغيل أكبر مصفاة نفطية في البلاد، يشكل أزمة مستمرة في قطاع الطاقة.