الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء فوري لـ15 قرية في جنوب لبنان

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الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - أرشيفية

وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء الفوري لـ15 قرية وبلدة في جنوب لبنان والتوجه إلى شمال نهر الأولي جنوب البلاد.

ودعا بيان الجيش الإسرائيلي سكان قرى كفر حمام وكفر شوبا وبرج الملوك والخيام وبلاط ودبين وأرغون ويحمر ودير سريان والطيبة وقصبية ومزرعة كوثرية الرز والحميري ومطرية الشومر وكفر تبنين، إلى سرعة إخلاء منازلهم والتوجه إلى شمال نهر الأولي "حفاظا على حياتهم".

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه بأن "حزب الله" يجبره على العمل ضده، منوها بأن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر، ولوح البيان باستهداف أي بيت يستخدمه حزب الله لـ "حاجاته العسكرية".

البيان الإسرائيلي حذر اللبنانيين من التوجه جنوبا لأن ذلك يعرضهم للخطر، مضيفا بأنه "سيعلمهم بالوقت الآمن للعودة إلى بيوتهم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد صعد من هجماته على لبنان، بعد أن أعلن بدء المرحلة الثانية من حربه، منفذا مئات الهجمات على مناطق متفرقة من البلاد، وخلفت مئات القتلى وملايين المهجرين ودمارا كبيرا.

الجيش الإسرائيلى جنوب لبنان حزب الله

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