جثة غامضة.. تحقيقات موسعة لفك طلاسم مصرع فتاة في الأميرية

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تباشر نيابة الأميرية تحقيقاتها في العثور على جثة فتاة ملقاة في شوارع منطقة الأميرية، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بالعثور الغامض على جثة فتاة في منطقة الأميرية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لفتاة بها آثار إصابات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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