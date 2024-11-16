دهستها سيارة فارهة.. حبس المتهم بالتسبب في وفاة سيدة بالساحل

حوادث
حادث مروري
حادث مروري


قررت نيابة الساحل حبس سائق متهم بدهس سيدة مسنة أثناء عبورها الشارع بدوران شبرا، مما أسفر عن وفاتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري، مما أسفر عن وفاة سيدة بدائرة القسم.

وبالفحص تبين أنه حال عبور سيدة دوران شبرا بدائرة القسم، صدمها أتوبيس نتج عن ذلك إصابتها التى أودت بحياتها، وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط  المركبة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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