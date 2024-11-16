وزير الإسكان يستقبل محافظ الجيزة لاستعراض موقف عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عصر اليوم، بمكتبه بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لاستعراض موقف عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع الإسكان والمرافق.


وأوضح المهندس شريف الشربيني، والمهندس عادل النجار، أنه يتم التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة، بشأن المشروعات التى تخدم سكان المحافظة، حيث تم ويجرى تنفيذ عدد من محاور الطرق من خلال الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، لتيسير وتسهيل الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، إضافة إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات التنموية المختلفة بالمدن الجديدة بنطاق محافظة الجيزة.

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