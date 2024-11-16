انهيار شرفة عقار قديم بالإسكندرية يودي بحياة طفلة ويصيب شقيقتها وآخرين بجروح خطيرة

شهدت منطقة المعمورة البلد بمحافظة الإسكندرية، حادثًا مأساويًا، اليوم السبت، حيث لقيت طفلة مصرعها وأُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، إثر سقوط شرفة عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق أثناء لعبهم بالشارع.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من قسم شرطة المنتزه ثان يفيد بانهيار شرفة الطابق الأول من عقار بشارع صيدلية العائلة، ما أسفر عن وقوع الضحايا.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة والحماية المدنية، برفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة أن العقار قديم وغير آمن إنشائيًا وأسفر الانهيار عن وفاة الطفلة فرحة إسلام محمد، 10 سنوات، والتي تم نقل جثمانها إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

وأُصيبت شقيقتها سما إسلام محمد باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى إصابة الطفلة خديجة محمد أحمد باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بعموم الجسم وتم نقل المصابتين إلى مستشفى أبو قير العام لتلقي العلاج اللازم.

وحُرر محضر بالواقعة في قسم شرطة المنتزه ثان، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

زيُذكر أن الحادث يُلقي الضوء مجددًا على خطورة المباني القديمة التي تفتقر إلى الصيانة الدورية، مطالبًا الجهات المختصة بسرعة التحرك لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة المتكررة في محافظة الإسكندرية.