أبو ريدة يتخذ 3 قرارات هامة بشأن منتخب مصر بعد تزكيته لرئاسة اتحاد الكرة

اتخذ المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم (بتزكية)، ثلاثة قرارات هامة تتعلق بالمنتخب الوطني الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وذلك بعد إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة وتقدم قائمته فقط.

3 قرارات هامة بشأن منتخب مصر

وقالت مصادر، إن أبرز القرارات التي اتخذها أبو ريدة وقائمته تتضمن التأكيد على دعم واستمرار الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

كما تم الطلب من التوأم تقديم خطة إعداد شاملة للمنتخب استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب بهدف الفوز باللقب، مع تنفيذ جميع احتياجات الجهاز الفني من مباريات ودية قبل السفر.

وأخيرًا، تم اتخاذ قرار بتعيين مشرف عام على المنتخب من المجلس الجديد، على أن يكون رئيس الاتحاد هو المشرف المباشر على المنتخب.