أبرز أحكام الأسبوع المقبل| رشوة وزارة الري والمتهم بقتل نجل لاعب الزمالك

تنشر بوابة “الفجر” أبرز المحاكمات التي ستعقد خلال الأسبوع المقبل والتي جاء أبرزها فيما يلي:

استئناف عصام صاصا وشقيقه

تنظر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، يوم الأحد، الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري.



4 متهمين بقتل طبيب في التجمع

في جلسة 17 نوفمبر، تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس؛ لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات.

محاكمة كروان مشاكل

في جلسة 18 نوفمبر، تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، المعارضة المقدمة من البلوجر البلوجر كروان مشاكل على حكم حبسه سنة في قضية الفسق والفجور ونشر مقاطع مخلة للحياء مع المذيعة إنجي حمادة.



محاكمة سائق قتل مهندس



تنظر محكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء، محاكمة سائق متهم بدهس مهندس باللورد بسبب خلافات العمل بمنطقة التجمع الخامس.



استأنف المتهم بقتل شاب

تنظر محكمة مستأنف القاهرة، يوم الثلاثاء، أولي جلسات استئناف المتهم على حكم حبسه 15 سنة، لاتهامه بقتل شاب بسبب خلاف علي يافطة محل بالمرج.

معارضة إمام عاشور على حكم حبسه



في جلسة 20 نوفمبر، تنظر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، معارضة إمام عاشور على حكم حبسه 6 أشهر في التعدي على فرد أمن.

وقال محامي، فرد الأمن صاحب الخصومة مع لاعب الأهلي إمام عاشور، في قضية الضرب بمول الشيخ زايد، إن المحامي العام الأول رفض الصلح المقدم في القضية.

وكشف المحامي أسباب رفض المحامي العام التصالح بأن الحكم غير مصحوب بكفالة، ولا بد من إجراء معارضة استئنافية.



المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم الأربعاء، محاكمة المتهم بـ قتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد كشمير لسرقته بحلوان.

رشوة وزارة الري



تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع، يوم الأربعاء، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ رشوة وزارة الري.