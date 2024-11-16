استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهم بتهمة تزوير توكيل| غدا

حوادث
بوابة الفجر

تنظر محكمة مستأنف الجيزة، غدا الأحد، استئناف مطرب المهرجانات  عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنة في قضية اتهامهما بالتزوير فى محرر رسمي.


جدير بالذكر، عاقبت محكمة جنايات الجيزة عصام صاصا مطرب المهرجانات وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل، وعاقبت باقي المتهمين بالسجن 10 سنوات في قضية تزوير محرر رسمي.

حبس عصام صاصا وشقيقه بتهمة التزوير سنة

وعقدت اليوم محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه وآخرين على خلفية اتهامهم بتزوير محرر رسمي، خاص بقضية حادثه على الدائري.

وصل مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، وذلك لحضور أولى جلسات محاكمته وشقيقه وآخرين، في اتهامهم بتزوير محرر رسمي خاص بقضية حادث عصام صاصا.

ورحلت مأمورية أمنية خاصة، عصام صاصا من سجن الكيلو 10.5 في الجيزة، لحضور أولى جلسات المحاكمة على خلفية اتهامه بتزوير محرر رسمي.

محكمة مستأنف الجيزة مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه التزوير في محرر رسمي وعقدت اليو

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