بعد الافتتاح المبهر.. أحمد عدلي: نسعي لتنظيم أقوى نسخ البطولة الأفريقية للشطرنج

افتتحت اليوم السبت البطولة الإفريقية للشباب تحت 20 سنة بالشطرنج التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري، على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

افتتاح البطولة الأفريقية للشطرنج

وتشارك في البطولة الإفريقية للشطرنج للشباب 13 دولة بواقع 52 لاعبًا ولاعبة.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة كل من: الجزائر، أنجولا، الكاميرون، جامبيا، غينيا الاستوائية، كينيا، ليبيا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، أوغندا، نيجيريا بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للحدث.

وتقام البطولة الإفريقية للشباب للشطرنج تحت 20 سنة تحت رعاية روساتوم الروسية، كما تقام أيضا على هامش البطولة الإفريقية بطولة بداية 2024 التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر في مجمع صالات حسن مصطفى بجوائز مالية تبلغ 250 ألف جنيه.

ومن جانبه، أكد أحمد عدلي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أن مصر تسعي لتنظيم أقوي نسخ البطولة الأفريقية للشباب تحت 20 عاما.

وقال عدلي: «هناك جهد مبذول لإخراج البطولة بشكل يليق بمصر ونتوجه بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمه المطلق للبطولة كما نخص بالشكر صالة دكتور حسن مصطفى علي استضافة فعاليات البطولة».

ويضيف رئيس اتحاد الشطرنج:«تشرفت بمساعدة زمائلي في مجلس الإدارة لتنظيم البطولة كما كنت في الصفوف الأولى لدعم اللاعبين وأثق في قدرتهم على الوصول لأبعد نقطة في البطولة».

من جانبها قالت منى فؤاد مديرة العلاقات العامة بروساتوم الروسية إن البطولة تعد بداية تعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج فضلا عن دورها في الاهتمام بالرياضة والرياضيين من خلال رعاية عدد من الأحداث الرياضة ضمن المسئولية المجتمعية.

وقدمت الشكر إلى أحمد عدلي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج على اهتمامه بالشباب وسعيه على منح مصر حق استضافة البطولة الإفريقية للشباب والذي يأتي في إطار اهتمامه بالعمل على انتشار اللعبة بين جميع الفئات.

وضمت قائمة اللاعبين المصريين في البطولة كل من: حامد وفا، أحمد قنديل، ديفيد جورج، مينا وائل، فريد تامر، مارتن مينا، روماني رزق، محمود عابدين، مايكل عزمي أدهم حسام، فارس أحمد مصطفى، جوي روماني، جنى محمد، ديما علاء، ليلى محمد أمين، جنة جاسر، رنا جاسر، ماريز ماجد.